Onana hangt schorsing boven het hoofd na afzeggen Afrika Cup

Landgenoten van Onana kunnen een schorsing tegemoet zien tot begin februari in de huidige competitie waar zij spelen. Waar Broos eerder deze week zijn 35-koppige selectie bekend maakte voor de Afrika Cup, heeft een vijfde deel hiervan alweer afgezegd.

'Die jongens hebben me laten weten dat ze liever bij hun club blijven spelen. Maar in gesprekken met de spelers voel ik aan dat het onder druk van hun club gebeurt,' aldus Broos in gesprek met Sporza.

'De clubs maken de spelers bang dat ze na de Afrika Cup hun basisplaats verliezen, dus ik begrijp die jongens wel. Maar aan de andere kant, de Afrika Cup valt al zo lang in januari.. Clubs moeten daar rekening mee houden,' gaat Broos verder. Die aan het eind van deze week met een definitieve selectie zal moeten komen.

'Ik vrees dat die spelers bij hun standpunt zullen blijven. Het zou een aderlating zijn als ik die mannen moet thuislaten, maar we zullen het daar niet zomaar bij laten. We gaan de reglementen toepassen. Als spelers een selectie weigeren, zou het kunnen dat ze voor het einde van het toernooi niet mogen spelen bij hun club.'

Mocht Onana geschorst worden tot de finale van de Afrika Cup op 5 februari, mist hij de Eredivisieduels met PEC Zwolle, FC Utrecht, ADO Den Haag en Roda JC.

