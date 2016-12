Franz Beckenbauer ontkent in alle toonaarden over omkoping WK 2006

'Naar mijn eer en geweten hebben we niets gekocht en niemand omgekocht,' aldus Beckenbauer in gesprek met BILD. Waar de Duitser wordt beschuldigd om het WK van 2006 te hebben gekocht om het in Duitsland te spelen, ontkent hij tot dusver in alle toonaarden.

Het organisatiecommite van het WK 2006 heeft Beckenbauer beschuldigd van fraude en witwassen van geld bij de toewijzing van de eindronde. Beckenbauer was destijds de voorzitter van het toernooi commite.

Het gaat onder meer om een reeks dubieuze betalingen ter hoogte van 10 miljoen Zwitserse frank tussen 2002 en 2005. Uit een rapport van begin maart komen een aantal dubieuze betalingen naar boven, onder andere naar Adidas-topman Robert Louis-Dreyfus en een Zwitsers advocatenkantoor.

Ook diverse betalingen aan Qatar (6,7 miljoen euro), aan de voormalig vice voorzitter van de FIFA. Het rapport kon alleen niet aantonen dat het WK is gekocht door Beckenbauer, toch wil de FIFA een eigen onderzoek plegen. Oud voorzitter van de Duitse bond Wolfgang Niersbach werd al geschorst.

Waar Beckenbauer een boete en een berisping kreeg van de FIFA, wil de Duitser nog steeds niet meewerken aan een vervolg aan het onderzoek.

