Zaakwaarnemer Raiola liet woensdagavond weten dat de contractverlenging van Lukaku bij het Engelse Everton voor 99,9% rond is. Waar het contract van de Belg nog een dikke 2,5 jaar doorloopt bij de ploeg uit Liverpool, wil Koeman daar graag verbetering in aanbrengen.

Waar Lukaku een van de dragende spelers is van Everton, liet Raiola weten dat de contractverlenging al bijna in kannen en kruiken is, maar nog wel een kleine slag om de arm houdt.

'We zijn in gesprek met de club en we zijn erg hoopvol dat het tot een akkoord komt. Ik zie geen grote problemen. Het gaat er nu vooral om dat de details op papier komen.'

Reageer op Raiola lekt: 'Lukaku bijna rond met contractverlenging Everton'