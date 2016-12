De KNVB liet weten dat FC Twente niet meer in de bedreigde categorie 1 zit, maar is overgeplaatst naar de veilige zone in categorie 2. Zo komt er na tweeenhalf jaar een einde aan de onder curatele stelling van de KNVB. Door de overstap naar de 2e categorie, kan FC Twente gewoon de proflicentie behouden.

Beloning na hard werken

Waar de KNVB de clubs aan hun eisen houdt, ondervondt FC Twente dit vorig seizoen enkele malen. Waar FC Twente al maandenlang werkt aan een financieel herstel is dit de welverdiende beloning. Mocht het plan van aanpak niet worden goedgekeurd door de KNVB, zou FC Twente per direct de proflicentie zijn afgepakt.

Geld rolt weer goede kant op

Waar het boekjaar 15/16 een winst van 7.8 miljoen euro opleverde, kan ook het huidige boekjaar in zwarte cijfers worden afgesloten. Dit onder meer door de garantstelling van de gemeente en de verkoop van Ziyech aan het Amsterdamse Ajax.

Reageer op FC Twente is financieel veilig en niet meer onder curatele