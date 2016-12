Ajacied Hakim Ziyech wordt niet opgeroepen voor Afrika Cup

Waar de bondscoach van Marokko de middenvelder van Ajax niet heeft opgenomen in de spelerslijst, lijkt de Afrika Cup aan de neus van Ziyech voorbij te gaan. Hervé Renard zou een meningsverschil hebben met Marokkaanse voorzitter wie er wel en wie er niet opgeroepen zouden moeten worden.

Het is niet de eerste keer dat er heibel is over het oproepen van Ziyech, waar de middenvelder in november jl ook al niet kwam opdagen bij een duel, ontving de bond pas later zijn medische dossier.

Ajax maalt er minder om dat Ziyech niet naar Gabon hoeft af te reizen, aan de hervatting van de tweede competitiehelft is de middenvelder dan gewoon van de partij bij het elftal van Bosz.

