PSV wil in januari opnieuw poging wagen voor komst Van Ginkel

Met een achterstand van 8 punten op koploper Feyenoord is het voor PSV al moeilijk genoeg, waar in de eerste competitiehelft al de uitschakeling in de beker en de Champions League om de hoek kwam kijken, hebben de Eindhovenaren nog maar 1 doel om voor te spelen.

Waar Van Ginkel vorig seizoen een drijvende kracht was voor de Eindhovenaren, lijkt Brands opnieuw zijn peilen te richten op de middenvelder van Chelsea.

Waar PSV afgelopen zomer al een poging deed om Van Ginkel naar de lichtstad te halen, ging dat plan toen niet door. Reden genoeg voor Brands om opnieuw een balletje op te gooien wanneer in januari de transferdeuren weer open gaan.

