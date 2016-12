Pascal Jansen neemt taken Langeler over als hoofd jeugdopleiding PSV

De huidige trainer van Jong PSV, Pascal Jansen zal per 1 juli 2017 de rol van Art Langeler opvolger bij PSV. Dat houdt in dat Jansen het nieuwe hoofd jeugdopleidingen gaat worden bij de Eindhovenaren. Waar Langeler sinds 2013 hoofd jeugdopleidingen was bij PSV, heeft hij dat volgens Jansen vol overtuiging gedaan.

'Ik heb me aan zijn lijn gecommitteerd en streef met PSV dezelfde koers na. Mijn doel is om de jeugdopleiding nog verder te professionaliseren. Hier en daar zal ik wat zaken aanscherpen, maar de manier waarop we al jaren werkzaam zijn, blijft hetzelfde,' aldus Jansen.

Technisch directeur Marcel Brands van PSV liet weten dat het een logische stap was voor Jansen, 'Nadat Art besloot te stoppen zijn we direct gaan kijken naar zijn opvolging. Voor ons was al snel duidelijk dat Pascal dé kandidaat voor ons was.'

