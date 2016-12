Van Dijk kan in Franse Ligue1 naar PSG

Het Franse nieuwsblad L'equipe weet te melden dat het Franse PSG een oogje heeft laten vallen op de verdediger van Southampton. Van Dijk zou de opvolger moeten worden van de Braziliaan Marquinhos in het hart van de defensie van de Franse grootmacht.

Dat de Franse grootmacht de wintersperiode moet gaan handelen is zeker, met een derde plek in de Franse Ligue1 stelt de ploeg in het eerste jaar zonder Zweed Ibrahimovic teleur. Waar Van Dijk over interesse niet hoeft te klagen, lijkt PSG diep in de buidel te moeten tasten om het contract van de Nederlander af te kopen. Bij Southampton heeft de verdediger nog een doorlopend contract tot medio 2022.

