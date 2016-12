Succes-trainer Schubert laan uitgestuurd bij Gladbach

Dinsdagavond verloren Die Fohlen in eigen huis van VfL Wolfsburg (1-2), waardoor de ploeg inmiddels veertiende staat in de Bundesliga. Dat is slechts drie punten meer dan de play-offs om degradatie.

Na het verlies sprak technisch directeur Max Eberl al onheilspellende woorden. 'Het spel zat vol onzekerheid. Na de 1-1 dacht ik dat we het nog zouden flikken, maar daarna verdedigden we weer niet zoals dat in de Bundesliga moet. En dat is deprimerend.'

Over de toekomst van Schubert wilde Eberl toen nog niet in detail treden, al sprak zijn opmerking al boekdelen. 'We moeten ons goed voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Er moet nu stabiliteit in het elftal komen. Rust, ook buiten het veld. Er komt een goede beslissing, duidelijkheid. En dat gaat geen eeuwigheid meer duren.'

Ook reageerde Schubert zelf nog na de wedstrijd op de tegenvallende prestatie. 'Het is wel duidelijk dat we niet staan waar deze club thuishoort. Daar ben ik als trainer verantwoordelijk voor, dat is mijn taak.'

Vanmorgen meldde de club: 'Na veel gesprekken zijn we met André tot conclusie gekomen dat dit voor beide partijen de beste oplossing is.'

