Paris Saint-Germain heeft vierenhalf jarig contract klaarliggen voor Draxler

Ondertussen zijn de supporters van Wolfsburg helemaal klaar met de buitenspeler annex aanvallende middenvelder. In de Duitser zijn echter veel topclubs geïnteresseerd.

Arsenal liet al meerdere keren doorschemren een versterking in Draxler te zien. Ook zou Paris Saint-Germain zich een tijd geleden al gemeld hebben bij Wolsfburg.

Volgens The Sun zou Draxler in januari zelfs een vierenhalf jarig contract gaan tekenen in de hoofdstad van Frankrijk.

