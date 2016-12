Clubs als Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan willen de middenvelder graag overnemen. Toch is de kans groter dat James naar Engeland zal vertrekken.

Volgens El Tiempo heeft de Colombiaan een visum aangevraagd om het Verenigd Koninkrijk te mogen betreden. Voor Manchester United en Chelsea is dat goed nieuws.

In de komende periode zullen we te horen krijgen of Rodriguez met een of meerdere van bovenstaande clubs in gesprek gaat over een transfer.

Reageer op Vijf topclubs staan in de rij voor James Rodriguez