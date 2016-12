AC Milan niet blij met reisje naar Qatar en wil SuperCup boycotten

Waar het duel om de SuperCup vrijdag wordt gespeeld in Doha, is de ploeg uit Turijn al gearriveerd. Waar de Milanezen dinsdag ook een vlucht wilde boeken naar Qatar, is dat wegens mankementen uitgesteld. Woensdag wordt de vlucht opnieuw ingezet, maar dat is iets wat AC Milan tegenhoudt.

'We hebben serieuze sportieve schade opgelopen. Juventus is al in Doha en wij zullen pas in de nacht arriveren. Daardoor hebben we één dag voor de wedstrijd maar tijd voor één training,' aldus een woordvoerder van AC Milan in gesprek met ANSA.

Mocht AC Milan woensdag ook maar hinter ondervinden, wil de ploeg geheel afzien van het spelen van de SuperCup in Doha. Waar de SuperCup al jarenlang over de grens wordt gespeeld, is AC Milan er wel klaar mee.

