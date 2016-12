Scheidsrechter Pawson in de fout met gele kaart voor Pieters

In het competitieduel tussen Stoke City en Leicester City haalde de arbiter namenlijk twee spelers door elkaar, waar de Oranje International Bruno Martins Indi een overtreding maakte en daar geel voor moest krijgen, ging de kaart uit naar landgenoot Erik Pieters.

De club bracht het opvallende nieuws zelf naar buiten dinsdag en gaf ook direct te kennen dat het foutje is aangepast. Waar regerend landskampioen Leicester al binnen een halfuur verder moest met 10 man, moest topscorer Jamie Vardy met een geelrode kaart van het veld.

Het is niet de eerte keer dat Pawson een bak van kritiek over zich heenkrijgt, eerder in het duel tussen Manchester City en Crystal Palace verzuimde hij ook al om een speler van het veld te sturen.

