Cocu: Bij een serieus bod gaan we wel nadenken ja

Mocht PSV in de winterstop een aantrekkelijk bod krijgen op een of meerdere sleutelspelers, is het moeilijk om daar nee op te zeggen. Mocht als de transfermolen gaat draaien er ook bezoek naar Eindhoven komen, is een vertrek van een sleutelspeler wel eens mogelijk.

'Het zou best wel eens kunnen, Meestal gebeurt er in de winter wat minder, maar als een aantal clubs het in gang zetten, dan zie je vaak dat er meer volgen. Dan zou het niet onlogisch zijn dat er bij ons spelers in beeld komen en dat eraan getrokken gaat worden. We moeten zorgen dat we daarop kunnen anticiperen,' aldus Cocu via de officiele kanalen van PSV.

