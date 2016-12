Barcelona woest op CAS en Real Madrid en eist opheldering

Iets wat in het verkeerde keelgat is geschoten bij FC Barcelona, die verbaasd reageerde toen het lucht kreeg van het nieuwsbericht. Waar Real Madrid een verbod kreeg om tot de zomer van 2018 geen nieuwe spelers te mogen halen, is dat nu teruggedraait tot de zomer van 2017.

Waar FC Barcelona in 2015 diezelfde straf kreeg opgelegd, kregen zij geen verkorting van de straf. Waar de president van FC Barcelona om opheldering eist. 'Barça en Real hadden dezelfde advocaten, dus ik eis een verklaring,' aldus Bartomeu tegenover Marca.

'De voetballers zijn nu degenen die eronder lijden, aangezien de regels niet duidelijk zijn. Dit is wat er gebeurt als er voor iedere zaak andere criteria gelden.'

