Hoger beroep Real Madrid halveert transferstraf

Het CAS heeft het transferverbod van Real Madrid verkort, waardoor de ploeg uit Madrid aankomende zomer gewoon de transfermarkt op mag om de ploeg te versterken. Waar de FIFA de club een straf oplegde na het handelen met minderjarige spelers, de straf van de FIFA was over het gehele kalenderjaar 2017 waardoor Real pas in de zomer van 2018 kon handelen.

De stap naar het CAS heeft geholpen voor Real Madrid, de straf is met 50% verkort, waardoor de Koninklijke in de zomer van 2017 gewoon de transfermarkt op mag gaan.

'Deze uitkomst bevestigt de onrechtvaardigheid van de straf, die door de FIFA destijds werd bepaald. De club betreurt wel dat het CAS niet genoeg lef heeft om de straf compleet te schrappen,' valt te lezen op een statement op de clubwebsite van Real Madrid.

Real Madrid wist afgelopen week het WK voor clubteams te winnen en heeft dus ook geen probleem dat het niet kan handelen aankomende winterperiode op de transfermarkt. In de Spaanse Liga staat de club aan kop met een afstand van 3 punten op rivaal FC Barcelona.

