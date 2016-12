Bosz: Ik doe niemand beloftes, dus ook niet aan Gudelj

Waar vele spelers teleurgesteld moesten worden, kon Gudelj daar het minst best mee omgaan. De Servische middenvelder kon zich geen houding geven aan de reserverol die hij kreeg opgelegd, van kwaad tot erger waardoor Bosz niet anders kon dan hem uit de selectie te zetten.

Bosz laat weten dat hij vol verbazing stond toen hij hoorde dat Gudelj het niet meer kon opbrengen, 'Een speler die zegt: "Ik kan het niet meer opbrengen". Ik had dit nog nooit meegemaakt, en niemand in de staf, ook een ervaren collega als Hennie Spijkerman niet. Mijn eerste reactie was direct: dat kan ik niet accepteren. Lijkt me ook logisch. Als ik het bij hem zou toestaan, dat hij alleen als basisspeler ingezet mag worden, hoe denk je dat de rest reageert? Dan zijn er meer spelers die zeggen: "Laat mij ook maar weten als ik weer basisspeler ben." Iedereen snapt dat dit niet kan.'

'Ik vind Nemanja een prima gozer en heb in die maanden ook uitstekend met hem samengewerkt. Daarom verbaasde het me helemaal bij hem. Als hij nou een etterbak zou zijn die altijd loopt te piepen, zou ik zeggen: "Prima, we gaan verder". We hebben hem ook nog even de kans gegeven om op zijn besluit terug te komen. Hij maakte het bij ons bekend, waarna hij anderhalve week met Servië weg was. Toen hij terugkwam, zijn Hennie Spijkerman en ik opnieuw met hem gaan zitten. We hoopten dat hij er anders tegenaan zou kijken, maar hij dacht er nog exact hetzelfde over. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Voor de reacties van buitenaf, voor andere clubs, die dit gedrag zien. Maar hij was gedecideerd.'

